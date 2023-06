Football – La France et l’Angleterre cartonnent Les Français ont battu Gibraltar 3-0 et les Anglais ont écrasé Malte 4-0, vendredi en qualifications pour l’Euro 2024.

Olivier Giroud a marqué son 54e but avec la France, vendredi contre Gibraltar. AFP

L’équipe de France n’a pas forcé son talent pour dominer 3-0 une très faible formation de Gibraltar dans le groupe B, enregistrant sans briller sa troisième victoire en autant de matches des qualifications de l’Euro 2024, vendredi à Faro (Portugal).

Il n’y avait quasi aucun suspense avant le coup d’envoi en raison de l’écart de niveau abyssal entre les vice-champions du monde et la 201e nation au classement FIFA. Les Bleus ont confirmé sur le terrain leur supériorité mais sans administrer une déculottée à un onze adverse pourtant composé de joueurs amateurs, au terme d’une prestation assez terne.

Olivier Giroud a inscrit dès la 3e minute son 54e but en sélection (record national), et Kylian Mbappé, sur penalty juste avant la pause (45e+3), s’est approché de Michel Platini avec 39 buts (contre 41). Le troisième but a été marqué par Aymen Mouelhi contre son camp (78e). Lundi, les Bleus recevront la Grèce (2e, avec un match en moins), qui a gagné 2-1 contre l’Irlande vendredi, au Stade de France.

L’Angleterre facile

Dans le groupe C, sérieuse et appliquée, l’Angleterre n’a eu aucune peine à s’imposer 4-0 à Malte, pour sa troisième sortie des éliminatoires.

Sans leurs Citizens, sur le banc au coup d’envoi après les festivités pour leur triplé championnat, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions, les Three Lions ont profité d’un but contre son camp de Ferdinando Apap (0-1, 8e) pour prendre les devants avant d’enfoncer le clou par Trent Alexander-Arnold (2-0, 28e), et deux penalties de Harry Kane (3-0, 31e) et Callum Wilson (4-0, 83e).

Derrière l’Angleterre, l’Ukraine a pris la deuxième place suite à sa victoire 2-3 en Macédoine du Nord. Menés 2-0, les Ukrainiens ont retourné la rencontre en deuxième mi-temps grâce à des buts de Zabarnyi (62e), Konoplya (67e) et Tsygankov (83e).

Turquie invaincue

Dans le groupe D, la Turquie reste invaincue après trois rencontres et conserve la tête. Vendredi, les Turcs se sont imposés 2-3 en Lettonie grâce à un but victorieux de Kahveci inscrit à la 95e minute.

L’autre match de la soirée a vu l’Arménie s’imposer 2-4 au Pays de Galles. Les Arméniens prennent ainsi la 4e place du classement (3 points), derrière leur adversaire du soir (4). Les deuxièmes sont les Croates, dispensés de match vendredi puisqu’ils joueront la finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, dimanche.

Enfin, dans le groupe H, le Danemark est en tête suite à sa victoire 1-0 contre l’Irlande du Nord. Avec 6 points en trois matches, les Danois sont à égalité avec le Kazakhstan, qui a gagné vendredi à Saint Marin (0-3) et la Finlande, qui a battu la Slovénie 2-0.

AFP/YDE

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.