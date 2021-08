Gouvernement critiqué – La France aurait rapatrié des talibans de Kaboul La crainte de terroristes infiltrés parmi les réfugiés enflamme la classe politique. Cinq des Afghans rapatriés sont soupçonnés de liens avec les talibans. Alain Rebetez, Paris

Des réfugiés afghans évacués de Kaboul à bord d’un avion-cargo français, à leur arrivée sur la base d’Al Dhafra, près d’Abu Dhabi, le 23 août 2021, avant d’être acheminés en France. AFP

«Il s’agit d’un Afghan qui a aidé à l’évacuation de Français […] lors de l’évacuation de l’ambassade, à un moment incroyablement tendu. Qui a probablement sauvé des vies.» Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement

Depuis la chute de Kaboul, neuf avions ont déjà atterri en France, à l’aéroport Charles de Gaulle, pour évacuer «une centaine de Français et plus de 1500 Afghans», selon les chiffres donnés mardi après-midi par le Ministère des affaires étrangères. Mais le risque que des terroristes tentent de s’infiltrer parmi eux est pris très au sérieux, et depuis deux jours, la suspicion que ce pourrait être le cas pour cinq personnes arrivées ce week-end déclenche une polémique nationale.