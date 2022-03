L’invité - La France a fait le lit d’un candidat incongru

Eric Zemmour est un phénomène qui n’aurait jamais dû exister! Pas en tant que chroniqueur ou polémiste bien sûr, mais en tant que responsable d’un courant politique.

En tournant autour des problèmes sans jamais les régler, les gouvernements français successifs de ces cinquante dernières années (de droite comme de gauche) en sont la cause. Démagogues avant d’être visionnaires, complaisants avant d’être courageux, ils ont préféré jongler avec des concepts marketing et surtout… laisser l’ardoise au suivant! L’accent fut mis sur les réformes cosmétiques pour mieux masquer les dossiers épineux. C’était tant mieux pour la réélection putative, mais tant pis pour les générations futures.

Est-ce alarmiste de reconnaître que les incivilités caractérisent le paysage hexagonal depuis plus d’une génération déjà? Est-ce alarmiste de souligner que les fautes de français pullulent dans les lettres de candidature adressées aux employeurs par les nouveaux diplômés? Est-ce alarmiste d’observer que la part de l’industrie dans le paysage économique se réduit comme peau de chagrin et n’attire plus les talents? Certes, le pays forme encore d’excellents ingénieurs, de grands penseurs et des créateurs en tout genre. Toutefois, les exemples d’abus et de gabegies demeurent pléthoriques, notamment sur le plan économique.

Le seuil de prélèvement, par exemple, atteint des niveaux handicapants. Les actifs des contribuables sont devenus des mangeoires dans lesquelles vient picorer l’administration avec régularité. La Sécurité sociale ressemble à un hall de gare où des ressortissants de pays étrangers choisissent de faire une halte opportune…

Le futur président, tel un entrepreneur, devra arrêter l’hémorragie. Il devra corriger les errements et les artifices de ses prédécesseurs. Enrayer cette fuite vers les débits idéologiques et les déficits comptables.

Or que constate-t-on? La majorité des candidats continue de se lancer des augmentations de SMIC ou des suppressions de postes de fonctionnaires à la tête, par plateaux de télévision interposés! Pourtant, l’heure est au changement radical de paradigme. Les Français aspirent à un grand dessein. Le gouvernement actuel, pusillanime, se conforme au blanc-seing donné par Bruxelles pour maintenir l’économie sous respirateur – un écho favorable au travers dispendieux et bricoleur du pouvoir français, qui préfère apaiser les revendications plutôt qu’investir dans l’avenir.

Étonnamment, les analystes tolèrent ce qu’ils fustigent chez certains candidats trop à droite. Tout le monde sait que les déficits sont la doublure assortie des gens de gauche. Inutile de les importuner pour si peu…

Le nouveau président aura pour devoir de tracer les axes d’une politique de résurgence. Un chef, clair dans sa tête comme dans ses actes, est susceptible d’entraîner le pays vers des accomplissements insoupçonnés. Les Français attendent un tel premier de cordée. Au fond d’eux-mêmes, ils aspirent à un grand projet pour le pays.

Jean-Jacques Handali Afficher plus Directeur de Cosmopolis Conseil, société active à Genève dans le conseil aux entreprises

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.