En Suisse, 1,5 million de personnes ne possèdent que peu ou pas de compétences numériques, c’est la population précarisée qui est la plus touchée.

Internet est devenu incontournable: rechercher un travail, percevoir ses droits au chômage et à l’aide sociale, effectuer de nombreuses démarches, tout cela nécessite son utilisation et nombre d’assurés ont des difficultés à le faire. Des cours de base sont insuffisants, un accompagnement individuel est plus efficace, il familiarise la personne avec ces outils tout en gardant un lien humain.

Le SECO présente cette migration comme un progrès, mais tous les intéressés sont-ils outillés pour répondre à ces exigences? Non, d’où des inégalités d’accès au marché de l’emploi et d’autonomie numérique. Le progrès social n’est pas tant dans la numérisation des procédures que dans l’accessibilité des outils.

Les usages concernés ne sont pas ceux des jeunes à l’aise sur les réseaux sociaux. Dès que l’on quitte l’usage ludique, la gestion de base de la boîte e-mail, le téléchargement de pièces, la saisie de formulaires, la recherche d’informations, la connexion ou l’inscription en ligne, tout cela peut s’avérer difficile. Il est inadmissible que des droits comme la protection contre le chômage soient refusés sous prétexte de non-maîtrise numérique.

Une enquête de l’OSEO (2020) montre que même si chaque personne possédait un smartphone, un ordinateur ou une tablette, ainsi qu’une connexion internet et un espace adapté, plus de 50% des personnes interrogées (310 personnes) n’auraient pas les compétences pour l’utilisation autonome; 45% des jeunes sondés n’ont pas d’ordinateur à la maison. Les ORP ne fournissant que peu d’aide, les assurés se tournent vers les associations, les cours dans le privé étant hors de prix. Il ressort une forte demande de formation et d’accompagnement.

Quelques propositions concrètes. Renforcer le droit à la connexion (couverture wi-fi). Garantir l’accessibilité aux services publics, en éliminant les obstacles de tous types (dont les obstacles numériques). Les prestations numérisées doivent aussi pouvoir être réalisées de manière physique. Les députés doivent légiférer sur le sujet.

Mais encore: établir des structures combinant accueil physique et accompagnement numérique, regroupant plusieurs services (facilitation numérique et administrative). Dans ces locaux sont à disposition des cyberespaces, permettant aux personnes un peu autonomes mais sans matériel à la maison d’effectuer leurs e-démarches. Dans ces lieux travaillent des aidants numériques, qui accueillent, informent et accompagnent. Des civilistes formés pourraient occuper cette fonction.

Enfin: mettre en place une formation d’aidant numérique pour les personnes intéressées. La formation de base à l’utilisation des outils numériques permettant les e-démarches doit être offerte.

Les futur-es élu-es devront s’attaquer à ce problème.

