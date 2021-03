Champ de foire – La foule fait son grand retour sur la plaine de Plainpalais Le Luna Park a ouvert samedi en début d’après-midi. Succès populaire immédiat, les manèges sont pris d’assaut. Cette ferveur ne surprend pas mais interpelle. Thierry Mertenat

Ouverture du Luna Park. Dans le langage forain, les Champs-Élysées sur la plaine de Plainpalais. Pierre Albouy

Les rois du monde. Et quel monde: celui, presque oublié, du champ de foire, du voltigeur, du tagada et de la pomme d’amour. Les forains ont ainsi repris du service ludique, ce samedi à 14h00 sur la plaine de Plainpalais, dans des conditions idéales. Les astres du divertissement en plein air étaient alignés: ciel au beau fixe, bise anecdotique et, surtout, pas la moindre concurrence à l’horizon.

Il fallait ce week-end aller jusqu’à Séville en Espagne pour voir tourner d’autres manèges. Nous sommes à Genève, et ils tournent, volent et font la culbute à 50 mètres du sol, les manèges. On pressentait le succès dès l’ouverture, on en a eu la confirmation à la mi-journée déjà.