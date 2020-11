Portrait d’un chasseur de trésors – «La fouille archéologique, c’est comme lire un livre à l’envers» Jean Terrier est l’archéologue cantonal depuis 1998. À 65 ans, il s’apprête à passer la main et raconte les découvertes majeures faites à Genève en 22 ans. Pascale Zimmermann Corpataux

Jean Terrier a un petit pincement au cœur: si l’on fait des fouilles en face du Musée d’art et d’histoire dans le cadre de son agrandissement, ce n’est pas lui qui les dirigera. Lucien FORTUNATI

En avril prochain, Jean Terrier raccrochera la truelle. Âgé de 65 ans, il quittera ce poste d’archéologue cantonal qu’il occupe depuis 1998, renonçant à ses activités de fouilles sur le terrain et remettant la sauvegarde du patrimoine archéologique genevois entre les mains de son successeur ou de sa successeure. La chasse au candidat idéal est lancée aujourd’hui par voie de presse. Quelles qualités doit posséder l’oiseau rare? Examiner la carrière de Jean Terrier permet de cerner la fonction et d’en déduire le profil de l’emploi.

Deux chemins mènent à l’archéologie: celui des Lettres, de la culture classique et des langues anciennes; celui des sciences: paléontologie, géologie, biologie et anthropologie. Né à la clinique des Grangettes le 26 avril 1956, Carougeois de toujours, Jean choisit les sciences, passe sa maturité au collège de Candolle, étudie à l’Université de Genève et décroche son diplôme en archéologie préhistorique. «Pourquoi l’archéologie? Enfant, mon père m’emmenait visiter toutes les abbayes romanes de Suisse et de France, ça doit venir de là!» confesse l’homme dans un sourire.