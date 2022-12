Cryptomonnaies – La fortune discrète d’un pionnier romand de la blockchain Des débuts du bitcoin au lancement de Dfinity, en passant par l’ICO d’Ethereum, le Neuchâtelois Gian Bochsler a su investir très tôt dans les projets blockchain les plus porteurs. Joan Plancade

L’entrepreneur suisse Gian Bochsler dans sa résidence de Versoix (GE) en compagnie de son chien Louis. NIELS ACKERMANN / LUNDI 13

Au moment d’évaluer sa fortune, Gian Bochsler préfère rester prudent: «Tu sais, la crypto, les projets blockchain, ça peut être 1 milliard hier et 0 demain. L’immobilier, la terre, au moins c’est tangible.» On part donc sur une estimation conservatrice entre 200 et 300 millions pour le Neuchâtelois d’origine, qui s’était jusqu’alors peu affiché dans les médias.