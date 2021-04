Fiche bio Afficher plus

Prénom, nom Edoardo Mortara

Né le 12 janvier 1987, à Genève

Nationalité Italo-Français d’origine, il prend la nationalité suisse en 2016.

Parcours Après le karting, la Formule Renault, la F3 et le championnat d’Allemagne de tourisme – il gagne à six reprises le prestigieux GP de Macao, deux fois en monoplace et quatre fois en GT –, il découvre la Formule E en 2018, avec le team Venturi (dont la voiture est équipée du power-train Mercedes). Quatorzième de la saison 5 et de la saison 6, il compte une victoire et quatre podiums à son palmarès.