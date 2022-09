Emploi et apprentissage – «La formation professionnelle reste un défi à Genève» Les apprentis genevois diplômés en 2022 reçoivent leur CFC ou AFP ce mardi soir à l’Arena. Les résultats globaux de cette année sont en recul. Les réactions et commentaires d’Anne Emery-Torracinta, ministre genevoise de l’Instruction publique. Fabrice Breithaupt

Pour Anne Emery-Torracinta, patronne du DIP, la cérémonie de remise des diplômes de la formation professionnelle, mardi soir à l’Arena, «symbolise le retour à la normale après la pandémie». Laurent Guiraud

Les plus de 3000 apprentis diplômés en 2022 à Genève reçoivent ce mardi leur CFC ou leur AFP. La cérémonie de remise des diplômes se déroule ce soir, à l’Arena (après deux années de suspension pour cause de pandémie), en présence des apprentis bien entendu, mais aussi de leurs formateurs et des autorités.