Haute École valaisanne – La formation en soins infirmiers a la cote La HES-SO du Valais a enregistré un nombre record d’inscriptions au bachelor dans le domaine des soins. Cet intérêt prononcé semble également se ressentir à l’échelle nationale.

La pandémie a permis mettre en avant le travail des soignants. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La HES-SO du Valais s’apprête à accueillir un nombre record de nouveaux étudiants en soins infirmiers à la rentrée. Alors que la profession dénonce un manque de reconnaissance, la haute école enregistre une hausse de près de 20% des inscriptions, un record depuis 2009.

Anne Jacquier-Delaloye a confirmé ces informations à l’agence de presse Keystone-ATS, d’abord relayées par le Nouvelliste. Selon la directrice de la Haute École de santé, l’institution dénombre en moyenne 80 candidatures chaque année. Or, 96 étudiants ont opté pour cette formation pour l’année académique 2021-2022.

Cet intérêt plus prononcé pour le domaine des soins semble se ressentir à l’échelle nationale. La HES-SO a également enregistré une hausse globale des inscriptions de plus de 20% dans ses écoles en Suisse. Pourtant, la situation sanitaire n’a fait qu’exacerber les injustices ressenties par le personnel soignant, que ce soit au niveau du salaire ou au niveau des compétences.

Pour tenter d’expliquer ce phénomène, Anne Jacquier-Delaloye rappelle que la crise sanitaire a permis de rendre le travail des soignants ainsi que leurs compétences plus visibles. «Il y a aussi eu sans doute une nouvelle compréhension du rôle des infirmiers comme représentant une profession en première ligne auprès du patient en cas de problèmes de santé majeurs», a indiqué la directrice de l’établissement, interrogée par le Nouvelliste.

Trop tôt pour en tirer des conclusions

Néanmoins, il serait pour l’heure imprudent de faire un lien direct entre la pandémie et l’augmentation des candidatures, a-t-elle précisé à Keystone-ATS. «Autrefois, nous avions déjà dépassé la barre des 100 étudiants inscrits entre la Haute école du Valais et celle du Haut-Valais». Seul un sondage permettrait de déterminer les causes de cet engouement.

Reste que ces chiffres ne sont pas encore définitifs. Des inscriptions de dernière minute tout comme des désistements sont encore possibles.

ATS

