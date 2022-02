Lettre du jour – La forêt reste ouverte au public Opinion Courrier des lecteurs

PASCAL FRAUTSCHI

Genève, 24 février

Suite à la parution d’un courrier concernant les travaux forestiers dans les bois de Veyrier («TdG» du 21 février), nous tenons à rappeler que la forêt évolue et que nous sommes tous responsables de la préserver.

En même temps, nous aimons tous pouvoir nous y promener, promouvoir la biodiversité et aussi valoriser une matière première renouvelable et locale.

La forêt est libre d’accès à tout un chacun, mais chacune a son propriétaire, qu’il soit public ou privé, et c’est lui qui met en place la gestion de sa forêt.

Dans les bois de Veyrier, la Commune et les privés ont créé dès 2000 l’Association des propriétaires de Veyrier, aujourd’hui membre de ForêtGenève, dans le but de gérer le patrimoine forestier et garantir la pérennité de ses fonctions.

Par les interventions que nous réalisons, nous accompagnons le développement de la forêt avec des éclaircies qui offrent de la place pour la croissance des arbres, de la lumière au sol qui va initier la régénération de la forêt, des conditions favorables pour la faune et la flore.

Et, lors de ces travaux, nous valorisons au mieux le bois prélevé sous la forme soit de plaquettes forestières pour chauffer l’école de Bois-Gourmand, soit de grumes qui permettront dans la construction ou l’ameublement de stocker à long terme du carbone.

Même si les interventions régulières en forêt peuvent interpeller la population, la fonction d’accueil du public et le cheminement sur les sentiers pédestres restent garantis. Les propriétaires vous accueillent dans leur forêt, dites-leur merci d’assumer cela!

Philippe Poget, directeur de ForêtGenève

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.