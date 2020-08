Ils ont marqué la politique communale – La force tranquille de Confignon Après treize ans au Conseil administratif, Dinh Manh Uong a quitté la mairie et s’apprête à prendre «une retraite active». Lorraine Fasler

Dinh Manh Uong , conseiller administratif sortant de Confignon , a choisi de poser d ans la centrale de chauffage à pellets de la salle communale. Laurent Guiraud

On s’attendait à le voir prendre la pause, de manière conventionnelle, sur la place du village de Confignon. Mais il n’en est rien. Dinh Manh Uong, désormais ancien maire de la commune nous conduit dans les sous-sols de la salle communale et se faufile entre les tuyaux gris métallisé pour se faire tirer le portrait. C’est l’un des projets qu’il a porté et dont il est le plus fier: un système de chauffage à pellets mis en service début 2020, qui alimente la salle, mais également la crèche et les immeubles alentours. «C’est de la politique concrète», souligne-t-il, avec ce sourire communicatif qui ne le quitte jamais. Il rappelle que sa commune est l’une des rares à posséder le label Gold Cité de l’énergie.