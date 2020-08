Mont-Blanc – La fonte du glacier de Planpincieux laisse un peu de répit Si l’évacuation des habitants reste de mise, l’accès à la zone à risque reprend au compte-gouttes.

Le glacier de Planpincieux. KEYSTONE

La commune de Courmayeur, dans les Alpes italiennes, a décidé samedi après-midi «d’assouplir progressivement» les mesures de sécurité adoptées pour faire face au risque d'effondrement d'un gros bloc du glacier de Planpincieux.

Dans une ordonnance, la municipalité se fonde sur des analyses techniques pour juger «possible un assouplissement progressif des mesures adoptées» en urgence mercredi soir, à savoir l'évacuation des habitants et le blocage des accès de la zone à risque en contrebas du glacier dans le Val Ferret.

«Sur la base des analyses morphologiques et de la surveillance (...) il ne résulte pas pour le moment un fractionnement du bloc de 500'000 m3 en plusieurs morceaux», souligne l'ordonnance.

En conséquence, même si «restent en vigueur les mesures relatives à l'évacuation des habitations dans la zone à risque et à la fermeture de la route communale», «une route alternative, avec accès en sens unique alterné, sera accessible dès aujourd'hui à ceux qui sont au Val Ferret et désirent descendre et aussi pour eux qui ont des réservations dans les hébergements» de la zone.

Si les véhicules pourront y circuler, l'accès restera interdit aux piétons et aux cyclistes. Enfin, la municipalité annonce pour dimanche «une nouvelle évaluation avec les experts (...) en vue d'éventuelles nouvelles mesures d'assouplissement». Plus tôt dans la journée, le maire de Courmayeur Stefano Miserocchi avait annoncé à l'AFP une «légère amélioration» de la situation.

Une poignée d’habitations concernées

Dans le Val d'Aoste, la petite vallée du Val Ferret est voisine de la célèbre station de Courmayeur et de l'entrée du tunnel du Mont Blanc, axe vital entre la France et l'Italie. La zone concernée est néanmoins située à au moins quatre kilomètres de l'entrée du tunnel, et plus encore de Courmayeur, où la situation est parfaitement normale.

Au total, 75 personnes ont été évacuées, une vingtaine de résidents et le reste des vacanciers, avec juste une poignée d'habitations concernées. En septembre et octobre 2019, le glacier de Planpincieux avait déjà menacé de s'effondrer partiellement, sur une portion de près de 250'000 mètres cubes. Des mesures de surveillance ont depuis lors été mises en place.

ATS