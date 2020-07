Suisse – La Fondation UBS vient au secours de la culture Fortement touchée par la pandémie, la culture suisse a pu compter sur le soutien de la fondation de la banque helvétique qui lui a déjà octroyé plus de 600’000 francs.

Les musées et autres lieux culturels ont énormément souffert de la pandémie de Coronavirus. KEYSTONE

La Fondation UBS pour la culture a octroyé 235'000 francs à la culture romande durant le premier semestre 2020, sur les 616'000 francs versés dans toute la Suisse. Neuf projets romands sont soutenus, dont le futur musée unique de Sainte-Croix (VD), à hauteur de 100'000 francs.

Le regroupement sous un seul toit des trois musées de Sainte-Croix – le Musée Baud, le Musée des arts et sciences et le Musée du Centre international de la mécanique d'art – mettra en lumière le savoir-faire et l'histoire ancestrale de cette région du nord vaudois, a indiqué mardi le conseil de la Fondation UBS pour la culture. Jugé ambitieux, ce projet reçoit un soutien de 100'000 francs.

Toujours dans le domaine du patrimoine, la Fondation de Romainmôtier (VD), l'Association Château d'Illens (FR) et l'Abbaye de Saint-Maurice (VS) bénéficient de soutiens allant de 15'000 à 20'000 francs pour des rénovations de leurs monuments historiques. La Fondation Ateliers d'artiste reçoit, elle, 15'000 francs pour la réhabilitation de ses bâtiments situés au coeur de Saint-Maurice (VS).

Témoignages poignants

Produit par la société Framevox, à Genève, le documentaire «Lettre à mon père», de Nadia Farès, obtient 30'000 francs. Ce film retrace la vie de femmes à l'aide de témoignages poignants, note le conseil de fondation. Celui-ci a par ailleurs alloué 20'000 francs aux Editions d'en Bas, à Lausanne, ainsi que 10'000 francs à l'association Le Roman des Romands pour l'organisation de son prix annuel.

En musique, l'Opéra décentralisé Neuchâtel reçoit 10'000 francs pour son festival Les jardins musicaux, à Cernier, dont l'édition 2020 est annulée pour cause de pandémie. Ce montant sera réinvesti dans l'édition 2021 du festival.

( ATS/NXP )