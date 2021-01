Vidéo La Thune du Cœur par Bideau, Rollman, Zep, Rod et Sauthier

L’année 2020 a été très difficile et les bénéficiaires de la Thune du Cœur ont plus que jamais besoin de vous. Afin de répondre au mieux à la situation sanitaire, la «Tribune de Genève» a multiplié les options de paiement. En voici la liste et la marche à suivre.