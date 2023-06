Week-end festif à Cologny – La Fondation Martin Bodmer plonge dans le Moyen Âge Dans le cadre de l’exposition «Trésors enluminés de Suisse», le public pourra s’immerger dans l’univers médiéval à travers de multiples activités. Irène Languin

Il y aura notamment des démonstrations de mise en armure. DR

Démonstrations de combats et de mise en armure, cracheurs de feu ou découverte de l’escrime: l’ambiance sera résolument moyenâgeuse ce week-end à Cologny. Dans le cadre de ses deux expositions temporaires «Trésors enluminés de Suisse» et «Objet du médiéval», la Fondation Martin Bodmer propose un voyage au pays des calligraphes et des chevaliers par le biais d’une série d’animations les samedi 17 et dimanche 18 juin.

Ouvertes aux grands et aux petits dès 6 ans, les activités comprendront notamment des ateliers d’enluminure et d’écriture, des initiations à la chevalerie ainsi que des conférences et des visites guidées. Le public pourra se familiariser avec l’archerie, les professions d’alchimiste et d’apothicaire ou la sexualité et la cuisine au Moyen Âge. D’ailleurs, les vaillants estomacs trouveront de quoi se sustenter dans l’espace restauration à l’entrée.

Des activités autour des chevaliers se tiennent aussi parfois au château de Gruyères. CHÂTEAU DE GRUYÈRES

Manuscrits précieux

Mettant en scène des manuscrits précieux remontant du IIIe au XVIe siècle – pour beaucoup jamais montrés – l’exposition «Trésors enluminés de Suisse» a été réalisée en partenariat avec la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall. Si ces rares et magnifiques volumes empreints de sagesse nous sont parvenus, c’est grâce au patient travail d’artisans calligraphes «qui ont copié, illustré et sauvegardé des textes cruciaux de l’Antiquité ou de leur époque, qu’il s’agisse de science, de droit canon, de musique ou de l’histoire de l’humanité».

En regard de cette proposition, le MAH (Musée d’art et d’histoire de Genève) a été invité à présenter près de cent pièces issues de ses collections pour «Objet du médiéval». Armes et armures, éléments de parure, art courtois, représentations sacrées liées à la spiritualité chrétienne, émaux, ivoires ou sceaux, ces ensembles «illustrent des thématiques emblématiques d’un Moyen Âge à la fois réel et fantasmé».

