Patrimoine muséal genevois – La Fondation Martin Bodmer fermera deux ans pour travaux Après deux chantiers en 2003 et en 2020, l'institution colognote entend mettre aux normes ses bâtiments, mieux accueillir ses publics et son personnel. Irène Languin

L’entrée du musée demeurera inchangée. Datant de 1951, les deux bâtiments en surface seront mis aux normes énergétiques. Une discrète lucarne en bandeau sera créée entre le toit et le haut du mur afin de permettre aux collaborateurs de travailler à la lumière du jour. ARCHILAB

«Ça sera pareil, mais en mieux!» Mardi, Nicolas Ducimetière, vice-président de la Fondation Martin Bodmer, a résumé avec une boutade à quoi ressemblerait l’institution colognote à sa réouverture au printemps 2025, après deux ans de travaux. Car si l’éminente maison dédiée aux livres précieux entame dès le 10 juillet une ambitieuse troisième phase de transformation, cette dernière concernera essentiellement des réaménagements intérieurs ou techniques des édifices existants. Avec le triple dessein d’adapter le bâti aux normes environnementales actuelles, d’améliorer l’accueil des publics et le confort de l’équipe.

«La subvention annuelle de 665’000 francs que nous recevons du Canton nous incite à nous montrer exemplaires en termes d’adieu aux énergies fossiles.» Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Martin Bodmer

Créée en 1971 par le bibliophile et collectionneur Martin Bodmer juste avant sa mort, la Fondation du même nom a déjà subi deux importantes extensions. Entre 1999 et 2003, elle se dote pour 14 millions de francs d’un musée conçu sous le jardin sur deux étages par l’architecte Mario Botta, qui lui permet enfin de présenter une partie de ses trésors aux yeux des profanes.

Achevée en 2020, une deuxième phase de travaux offre d’ajouter aux espaces d’exposition une salle d’accueil pour les chercheurs, un atelier de restauration, une petite cafétéria et un vaste compactus à même de conserver manuscrits et ouvrages rares dans des conditions optimales. Montant de l’opération: 8 millions de francs, financés conjointement, comme la première étape, par la commune de Cologny, la Loterie Romande et la fondation privée sans laquelle pas grand-chose ne pourrait être entrepris à Genève.

Une vue de la Fondation Martin Bodmer en 2020, après le second train de travaux. LAURENT GUIRAUD

«À ce stade, nous étions en mesure de satisfaire toutes nos missions, explique Jacques Berchtold, au gouvernail de la Fondation Martin Bodmer depuis dix ans. Soit la préservation des livres, la communication aux scientifiques et l’accueil du grand public.» Mais aujourd’hui, les réserves, aussi grandes soient-elles, ne permettent pas d’abriter l’ensemble de la collection avec les exigences contemporaines de bonne conservation. Et les bâtiments en surface, érigés en 1951, nécessitent une sérieuse mise aux normes.

Souci écologique

Le premier impératif qui a présidé au lancement du chantier de 2023 relève donc d’un souci écologique. «La subvention annuelle de 665’000 francs que nous recevons du Canton nous incite à nous montrer exemplaires en termes d’adieu aux énergies fossiles», poursuit le directeur. Les cuves à mazout et le gaz seront donc ôtés au profit d’une pompe à chaleur. Quant aux deux bâtisses d’origine sises dans le parc, elles bénéficieront d’un rafraîchissement; les toits se verront isolés et munis de tuiles photovoltaïques et les fenêtres dotées d’un double vitrage. À terme, parc et jardin devraient en outre être arrosés grâce à la récupération de l’eau de pluie.

Ces aménagements libéreront de la place pour installer une cuisine digne de ce nom au sous-sol: couplé à un lifting de la salle de réception, aujourd’hui recouverte d’une moquette beige hors d’âge, cet ajout donnera l’opportunité de louer les lieux aux grandes entreprises, ambassades ou organes de la Genève internationale qui aiment y organiser des événements – «une source de revenus non négligeable», selon Jacques Berchtold.

Repenser le parcours

Il s’agira, ensuite, d’améliorer la qualité de visite des publics; et leur nombre, chiffré actuellement à 12’000 par an. «Nous réfléchissons aux meilleures adaptations muséographiques possible, tout en respectant l’architecture et l’ambiance voulue par Botta et la préservation des livres, très sensibles à la lumière», confie Nicolas Ducimetière. Les objets exposés nécessitant une relative pénombre, un «immense effort» sera donc mis sur la médiation et une signalétique multilingue mieux adaptées à tous les visiteurs, notamment les personnes en situation de handicap, avec la volonté de diversifier encore une audience «un peu élitaire».

Un escalier central sera construit afin de permettre de visiter l’exposition permanente d’une traite. ARCHILAB

L’équipe profitera des deux ans de fermeture pour repenser le parcours et la teneur de l’exposition permanente. Un escalier central permettant de la suivre d’une traite sera notamment construit, avec vue sur une magnifique mosaïque qui ornait une maison romaine à Antioche. Troisième ambition du chantier, enfin: améliorer les conditions de travail des 18 collaborateurs de l’institution. Séparés par des vitrages, les bureaux prendront place dans les étages de l’édifice de droite face au lac, à la place des livres qui rejoindront les réserves. Une lucarne en bandeau sera créée entre le toit et le haut du mur afin de laisser passer le jour.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux, estimés à 8,5 millions et financés par les trois mêmes soutiens, devraient s’achever à la fin mars 2025 pour une inauguration un mois plus tard. Ces deux ans d’arrêt ne signifient pas que la Fondation Martin Bodmer chômera. Les ateliers pour les scolaires et les conférences se poursuivront à la mairie de Cologny ou au Centre culturel du Manoir tout proche. Les prêts d’originaux perdureront, et des projets hors les murs d’expositions sur panneaux sont déjà prévus, à l’occasion des 200 ans des Conservatoire et Jardin botaniques en 2024, par exemple.

