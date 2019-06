La Fondation Carmignac invite au voyage intérieur

Enfin, les beaux jours! Et avec eux, l’envie de flâner au soleil. Alors rendez-vous à Porquerolles, dans le sud de la France. C’est l’une des trois îles d’Hyères. Jusqu’en 2018, on y venait surtout pour la beauté sauvage de sa flore. Ici, certaines plages n’ont rien à envier aux cartes postales caribéennes. Désormais, on y vient aussi pour la Fondation Carmignac, laquelle abrite la collection d’art contemporain d’Édouard Carmignac. Et là encore, le site n’a pas à rougir devant les grandes instances. Les œuvres y sont d’une qualité rare et la Villa vaut à elle seule le détour.

Dans cet ancien mas provençal restructuré, tout, ou presque, se passe en sous-sol. Sans en avoir l’air. Car en son cœur, la lumière perce le plafond de verre recouvert d’une fine couche d’eau troublée par les vents. Une lumière vivante, ondoyante, qui se joue de nos sens et nous plonge au fond d’une piscine imaginaire. D’ailleurs, la visite se fait pieds-nus. Histoire de faire corps non seulement avec le bâtiment mais également avec l’île toute entière et les eaux qui l’entourent. Le voyage intérieur guette…

Pas étonnant que la seconde exposition temporaire de la Fondation s’intitule «La Source». Conçue par la commissaire Chiara Parisi et riche d’une soixantaine d’œuvres issues de la collection, de prêts ou étant le fruit de nouvelles créations, elle s’étend jusqu’au 3 novembre. De quoi nous donner tout l’été, et plus encore, pour se délecter des diverses interprétations auxquelles le mot «source » a donné lieu. Parle-t-on d’eau? De régénération? D’élan vital ou au contraire de dégénération? De l’origine d’une chose? D’un être? De cause à effet? La vérité est multiple.

Janaina Mello Landini, «Ciclotrama 50 (wind)», 2018. © Janaina Mello Landini

Des œuvres inspirées de l’île

Avant de plonger dans les entrailles du bâtiment, il vous faudra soutenir le regard inquisiteur et caverneux du gardien des lieux, l’Alycastre, de Miquel Barceló. Ce monstre marin à tête-de-mort posée sur palmes puise dans la légende du dragon envoyé sur l’île par Poséidon, où il fut terrassé par Ulysse. C’est une des diverses œuvres créées in situ par des artistes invités à venir s’inspirer du site. Et c’est aussi de cette façon que Chiara Parisi a construit son parcours.

On descend alors au fil d’un escalier parcouru par une corde de bateau longue de 20 m, d’où semble finalement germer la vie. Le nylon s’effiloche sur le mur comme autant de veines. On se sent devenir lapin dans son terrier. L’illusion est signée de la Brésilienne Janaina Mello Landini qui voit là «une corde qu’il faut suivre pour se perdre»; la matérialisation de nos trajectoires personnelles.

Et nous voilà cernés par la fresque de Fabrice Hyber, De l’un l’autre. Une sorte de vue globale de l’exposition, dont le cœur constitué par la lithographie de Max Ernst (première œuvre acquise par Édouard Carmignac, inspirée d’Alice au pays des merveilles) rayonne à la manière de racines, de troncs, de branches, de rivières et de chemins fertiles aboutissant à tout ce qui constitue notre être, notre histoire et notre manière d’appréhender le monde.

Puis vient l’antichambre, annoncée par le bruit puissant d’une cascade intermittente. Une fois poussée la porte, on découvre des poissons de bronze nageant au-dessus d’un imposant bassin. C’est d’eux dont s’échappent les jets d’eau. Nos repères habituels s’inversent. La scène, imaginée par Bruce Nauman, se veut une réflexion sur le temps et le cycle de la vie. Tandis que plus loin, l’Américain John Baldessari nous invite à parler dans un immense sonotone délivrant l’un des derniers quartets composés par un Beethoven devenu presque sourd. Ou comment pointer du doigt notre communication moderne et ses paradoxes.

La femme au centre du propos

Accueillis à l’orée de la piscine virtuelle par une autre œuvre de Barceló qui nous plonge dans de mystérieux fonds marins, origine de toute vie sur terre, nous pénétrons ensuite dans un grand espace en croix semé de tableaux, sculptures et installations. Gerhard Richter, Albert Oehlen, Liam Everett, Sterling Ruby, Louise Cane… Les œuvres se font plus abstraites, plus énigmatiques. Même lorsqu’elles restent figuratives. Il s’agit de s’interroger sur notre environnement et notre univers intérieur. Difficile alors de ne pas être perturbé par ce jeune garçon en slip et chaussures à talon, qui s’admire dans le miroir. Le rouge à lèvre qu’il vient d’utiliser git à ses pieds. L’instant est secret. L’enfant se cherche. La question du genre est posée. Tout comme celle de la sexualité.

Cette dernière atteint son apogée lorsque se dévoile cette salle flanquée de figures féminines. Érotique, hybride, génitrice, fragile, puissante, tendre, engagée… La femme plurielle s’impose dans toute sa complexité. Ici, fantasme et réalité dialoguent en vis-à-vis. Douceur et violence, aussi. Une fois encore, on retrouve de grands noms: Egon Schiele, Roy Lichtenstein, Valérie Belin, Thomas Ruff, etc. Ce qui n’exclut pas la découverte. Bien au contraire. Il semble même que ce soit l’une des priorités de la Fondation.

Sarah Lucas, «Suffolk Bunny», 1997-2004. © Sarah Lucas - Courtesy Sadie Coles HQ, Londres

D’ailleurs, ceux qui ne connaissent pas la Britannique Sarah Lucas, seront servis. Pratiquement tout l’étage lui est consacré. Une première en France. Son mode d’expression: les objets du quotidien, qu’elle détourne pour mieux questionner le corps, la femme, la sexualité. N’hésitant pas à se jouer des stéréotypes et des attributs tant féminins que masculins. Ici, deux œufs au plat suspendus à un cintre dominent une chaise d’où émergent deux jambes gainées d’un collant rembourré de kapok. Le tout trône sur une machine à laver. L’œuvre fait d’abord sourire. Puis grincer des dents. Quelle est donc le rôle dans la société d’une femme ainsi figurée? La réponse… coule de source! Ailleurs, Madame est réduite à un amas de seins qui, amoncelés les uns contre les autres, forment un siège douillet… Vite, de l’air!

Ça tombe bien, le parcours se poursuit dans les jardins de la Villa. Avec, les nuits de pleine lune, la possibilité de vivre une expérience inédite. Uniquement guidé par la lueur de l’astre nocturne et les voix lancinantes de Charlotte Gainsbourg et de Patti Smith, le visiteur s’aventure seul sur les sentiers, jusqu’à traverser les vignes puis la forêt, pour finalement se retrouver sur la plage. Le voyage est initiatique et introspectif, sans pour autant perdre cette osmose avec l’île voulue dès le départ. Entre excitation et inquiétude, difficile de lâcher prise. Et puis soudain, le miracle se produit. L’instant est magique. Alors, à quand votre prochaine escale?

Fondation Carmignac, île de Porquerolles, Hyères, France. Tél. +33 489 29 19 73. Ouvert tous les jours, de 10h à 18h (9h30 - 19h en juillet-août). www.fondationcarmignac.com (TDG)