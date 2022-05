Festival de musique – «La fonction du folklore est de créer du lien» Florian Favre invite à une redécouverte bien dosée des musiques chorales fribourgeoise. Il sera en concert à Genève le 8 juin. À ne pas manquer! Alexandre Lanz

Quand il est sur scène, Florian Favre demande au public de chanter. «Cela apporte une nouvelle dimension où l’on fait tous de la musique ensemble.» YVAIN GENEVAY

Connu et reconnu pour ses talents de jazzman au piano, Florian Favre déroute le public avec son nouvel album «Idantitâ» dans lequel il revisite les chansons traditionnelles de son canton, Fribourg. Avis aux amoureux du folklore helvétique et aux avides de nouvelles sensations, l’artiste de 36 ans défendra ce disque sur scène au temple de la Madeleine, à Genève, dans le cadre du festival Les Athénéennes, qui se tiendra du 1er au 11 juin. En attendant, il revient sur la genèse de l’album et se prépare déjà à la suite de son exploration du patrimoine musical de son pays, qu’il emmènera vers d’autres horizons internationaux.