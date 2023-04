Cyclisme – La folle semaine de Marie Barbey-Chappuis La maire de Genève, qui a fêté le titre des Aigles samedi et la Coupe de Suisse de Servette Chênois féminin samedi a encore vibré sur les quais du Mont-Blanc ce dimanche avec l’arrivée du Tour de Romandie. Christian Maillard

Marie Barbey-Chappuis encore tout sourire et sur son petit nuage sur les quais du Mont-Blanc. DR

Le titre helvétique des Aigles jeudi, la victoire en Coupe de Suisse des joueuses de Servette-Chênois samedi pour se conclure ce dimanche après-midi avec le Tour de Romandie sur les quais du Mont-Blanc: quelle semaine pour Madame le maire! Le Jet d’eau dans son dos, Marie Barbey Chappuis était encore sur son petit nuage alors que le peloton fonçait au bout du lac. La chargée du Département de la sécurité et des sports, qui a fêté comme il se doit le premier sacre des hockeyeurs aux Vernets, est revenue sur cette semaine de rêve…

Marie Barbey-Chappuis, comment avez-vous vécu ces jours de liesse à Genève?

Jusqu’au bout de la nuit! (rires) Il est vrai qu’après 110 ans d’existence c’était une longue attente pour Ge/Servette avant ce titre historique alors que les filles de Servette-Chênois ont également réussi une grande première avec cette finale de la Coupe. Ce sont deux victoires qui nous font extrêmement plaisir et qui vont forcément rejaillir sur l’ensemble du sport genevois. Cela va mettre du vent dans les voiles à tous les projets sportifs à Genève et il y en a un certain nombre.

La victoire des Servettiennes samedi à Zurich a fait aussi vibrer la maire de Genève. KEYSTONE

Pensez-vous que ce gros succès populaire va inciter des jeunes à commencer le hockey ou le football féminin?

Bien sûr. Je suis persuadée que cela va susciter des vocations en termes de relève où la promotion du sport féminin existe depuis quelques années. Il y a eu un magnifique travail de fond réalisé enfin payant puisqu’il ne faut pas oublier non plus le titre des M18 de Servette. Cela fait plaisir de voir qu’aujourd’hui on évoque des performances sportives et qu’on décroche des grands titres qu’on attendait depuis très longtemps alors qu’on avait aussi beaucoup parlé de problèmes de gouvernance ou financier par le passé dans le sport et dans les clubs. Aujourd’hui on a tourné la page et on profite de la beauté du sport avec toutes ces émotions que le sport procure à la population genevoise. Quelle ferveur incroyable aux Vernets! Je me réjouis maintenant d’accueillir les Servettiennes la semaine prochaine au Palais Eynard.

Et cette belle émotion positive et festive n’est pas terminée pour Genève puisque les joueuses de Servette Chênois jouent encore le titre suisse…

Il est vrai que pour elles, samedi ce n’était qu’une première étape. Après avoir dominé de la tête et des épaules le championnat, les Genevoises peuvent espérer décrocher ce nouveau titre qui serait vraiment mérité. Après être passées tellement proches l’année dernière en play-off où tout s’était joué sur un seul match et aux tirs au but, les footballeuses genevoises sont vraiment capables de confirmer qu’elles sont bien les meilleures du moment, comme elles l’ont démontré samedi.

Tout s’est terminé pour la magistrate avec cette victoire au sprint du Colombien Fernando Gaviria Rendon sur les quais KEYSTONE/Valentin Flauraud

Quel est votre rapport avec la petite reine et le vélo alors que Genève accueille l’arrivée du TdR masculin en attendant un départ du TdR féminin le 17 N septembre prochain à Vernier?

C’est la cerise sur le gâteau de cette belle semaine où le Service des sports de la Ville de Genève prend du plaisir à faire rayonner Genève en attirant de grandes manifestations chez nous. C’est un plaisir de proposer à la population des grands moments de sport et on est ravi que le Tour de Romandie revienne après 2019 sur ces quais du Mont-Blanc. Avec en plus l’épreuve féminine en septembre à Vernier, c’est une belle carte de visite pour Genève de montrer notre magnifique rade. Ce seront des retombées économiques importantes pour notre ville qui va bientôt accueillir encore l’Euro de foot féminin en 2025. On récolte les fruits du travail qu’on mène depuis notre législature pour décrocher de grosses manifestations.

Vous avez beaucoup couru avec le Stade Français et joué au foot dans votre jeunesse. Et qu’en est-il du vélo, vous roulez?

Je ne cours plus trop mais je me déplace à vélo pour aller travailler tous les jours. Or je dois vous avouer que je triche un peu. J’ai un vélo électrique. Ce n’est donc pas uniquement à la force des mollets.

La chargée du Département de la sécurité et des sports a pu «tocuher» ce trophée et poser notamment avec les joueurs de Ge/Servette. keystone-sda.ch

Sinon, avez-vous eu l’occasion de toucher le vase jaune de champion de Suisse de hockey?

Oui, on a reçu les héros servettiens vendredi au Palais Eynard. Les joueurs avaient les petits yeux. J’ignore si certains étaient rentrés chez eux entre la fin du match et notre réception, mais c’était cool de les avoir avec nous. La Coupe est encore exposée au Palais Eynard et tous les Genevois qui veulent la voir ou poser en photo avec le trophée peuvent venir demain entre 10 h et 16 h.

