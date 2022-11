Tennis – La folle aventure continue pour Stricker, qui verra les demies Le Bernois Dominic Stricker s’est qualifié au bout de la nuit pour les demi-finales des Next Gen ATP Finals. Il a battu l’Italien Lorenzo Musetti en cinq manches. EBA

Victoire majeure de Dominic Stricker, après cinq tie-breaks. Getty Images

Dominic Stricker continue son début de semaine de rêve aux Next Gen ATP Finals de Milan. Après avoir battu le Britannique Jack Draper mercredi, cette fois c’est face au local de l’épreuve, l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 23), que Stricker, a fait parler la poudre. Victoire en cinq sets pour le Bernois de 20 ans, après 2h26 de jeu. Il se qualifie ainsi pour les demi-finales du tournoi.

Stricker a remporté les deux premières manches grâce à une gestion idoine des jeux décisifs (4-3 (7/5) et 4-3 (8/6)). Mais si dans la première partie du match les détails ont penché du côté de Stricker, ce fut moins le cas par la suite. Musetti a empoché les troisième et quatrième manches par deux petits points d’écart, là aussi dans des jeux décisifs particulièrement accrochés (9/7 et 8/6), sauvant une balle de match au passage.

Dans un match où les opportunités de break ont été rares (chaque joueur n’a pu ravir qu’une seule fois la mise en jeu de son adversaire, la faute à des services généralement dévastateurs sur première balle), le dernier set s’est logiquement joué au tie-break. Un de plus ! Victoire 7-3 pour l’Helvète, qui sera au rendez-vous des demi-finales.



