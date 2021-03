JO de Tokyo 2020 – La flamme olympique qui doit ranimer des Jeux mal-aimés À quatre mois du début des JO de Tokyo, le relais olympique vise à raviver la ferveur des Japonais et l’image des Jeux, ternie par une série de scandales et le contexte sanitaire. Bernard Delattre, Tokyo

Premières relayeuses de la torche olympique, les joueuses de l’équipe nationale féminine de football, très populaires au Japon depuis leur victoire en Coupe du monde en 2011. Naraha, préfecture de Fukushima, 25 mars 2021. keystone-sda.ch

Tous les quatre ans, le début du relais de la flamme olympique est supposé être un moment marquant, vécu dans l’excitation. Jeudi toutefois, cet événement s’est déroulé au Japon dans une ambiance peu chaleureuse. Les millions de riverains ne se sont pas précipités pour applaudir les coureurs sur le parcours de la première étape. Et pour cause. En raison de la pandémie, l’atmosphère est davantage à la prudence, voire à l’anxiété, qu’à la ferveur. Les organisateurs ont d’ailleurs eux-mêmes limité la portée festive de ce relais. «Le relais de la flamme vise à faire savoir que les Jeux olympiques auront bien lieu», a souligné Toshiro Muto, directeur général de Tokyo 2020. Ce relais s’annonce comme le plus encadré de l’histoire olympique.