Après le rachat de Credit Suisse – La FINMA demande plus de compétences L’Autorité de surveillance des marchés financiers a organisé un point de presse mercredi pour s’expliquer après le rachat de Credit Suisse par UBS.

L’Autorité de surveillance des marchés financiers souhaite davantage de compétences, notamment en matière de sanctions. C’est un des premiers enseignements tirés par la FINMA de la reprise de CS par UBS qu’elle juge comme la meilleure solution.

Le Credit Suisse occupe la FINMA depuis un certain temps, a déclaré la présidente de son conseil d’administration, Marlene Amstad, mercredi devant les médias à Berne. L’Autorité de surveillance a publié six procédures d’exécution contre la banque, ce qui en soi est déjà exceptionnel.

Rien d’autre à envisager

Au quatrième trimestre 2022, la situation de l’établissement en proie aux scandales s’est aggravée avec une sortie de fonds de 138 milliards de francs. L’effondrement de deux banques régionales américaines a fait dégénérer la situation en mars.

Des mécanismes de crise étaient prêts pendant tout ce temps, a dit MarleneAmstad. Le 19 mars, il n’y avait plus rien d’autre à envisager que la fusion. La faillite et l’assainissement selon les règles «too big to fail» auraient pu déclencher un effet domino. Un incendie généralisé et une crise financière mondiale auraient menacé.

