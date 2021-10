Risque pour la santé – La Finlande suspend le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans Le pays emboîte le pas à ses voisins nordiques suite à une étude qui indique que les jeunes hommes injectés avec le vaccin du laboratoire américain ont un risque accru de développer une inflammation cardiaque.

La Suède a suspendu mercredi l’emploi du vaccin Moderna pour les moins de 30 ans et le Danemark ainsi que la Norvège l’ont formellement déconseillé pour les moins de 18 ans. KEYSTONE/AP Photo/Eugene Hoshiko

La Finlande a emboîté le pas jeudi à ses voisins nordiques et suspendu «pour l’instant» le vaccin anti-Covid du laboratoire américain Moderna pour les hommes de moins de 30 ans, en raison d’un risque d’inflammation cardiaque.

«Une étude scandinave associant la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark a établi que les hommes injectés avec le Spikevax de Moderna et âgés de moins de 30 ans avaient un risque légèrement accru de développer une inflammation du myocarde», a justifié lors d’un point presse Mika Salminen, directeur de l’institut finlandais pour la Santé et le Bien-être (THL).

«La plupart de ces cas d’inflammation du myocarde sont bénins et passagers, guérissant d’eux-mêmes en quelques jours mais il y a un risque», a-t-il dit.

Comme d’autres vaccins sont disponibles, la Finlande recommande désormais que le vaccin Moderna ne soit pas injecté «pour l’instant» à des sujets masculins de moins de 30 ans, mais que le vaccin Pfizer/BioNTech lui soit préféré.

ATS/AFP

