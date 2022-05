Hockey sur glace – La Finlande a eu très chaud, mais elle est en finale L’équipe de Finlande sera au rendez-vous dimanche à Tampere pour la finale du Championnat du monde, où elle affrontera le vainqueur du match Canada – Tchéquie. Cyrill Pasche Tampere

Les joueurs finlandais ont se lever leurs supporters, ce samedi à Tampere. AFP

L’équipe de Finlande sera au rendez-vous dimanche à Tampere pour la finale du Championnat du monde, où elle affrontera le vainqueur du match Canada – Tchéquie. Les Finlandais ont battu les Etats-Unis 4-3 samedi après-midi en demi-finale.

Un but du défenseur de GE Servette Sami Vatanen a redonné un peu d’air à l’équipe de Finlande, accrochée jusque-là par de vaillants joueurs américains. On jouait la 30e minute de la première demi-finale lorsque l’arrière des Aigles a trouvé la faille dans la défense américaine (3-2). Moins de trois minutes plus tôt, Sean Farrell avait jeté un froid dans la superbe et ultra moderne patinoire de Tampere en inscrivant le 2-2 (27e).

Les Finlandais ont tremblé jusqu’au bout

Les Finlandais avaient d’ailleurs connu un début de match difficile en encaissant le premier but de la partie après seulement 64 secondes de jeu (Nate Schmidt). Si les États-Unis, en quarts de finale contre les Suisses, avaient réussi à préserver leur avance durant 60 minutes (0-3), ils n’ont pas résisté cette fois-ci, sur la durée, à la pression des Finlandais portés par leur public à domicile.

Jamais réellement à l’abri face à une équipe US qui n’aligne pourtant plus que cinq défenseurs valides, la Finlande a enfin pu souffler lorsque Joel Armia a donné deux longueurs d’avance à son équipe pour la première fois du match (46e, 4-2). A six contre cinq en fin de match, Adam Gaudette a permis aux Américains de recoller une fois de plus au score (58e, 4-3) et d’offrir au passage une fin de match anxiogène aux supporters finlandais.

Comme en 2019?

Dimanche, les champions olympiques en titre de 2022 auront l’occasion de remporter leur première couronne mondiale depuis leur sacre de 2019 en Slovaquie, et la quatrième au total de leur histoire (1995, 2011, 2019).

L'adversaire en finale sera connu ce samedi en début de soirée: le coup d’envoi de l’autre demi-finale entre le Canada, qui a sorti la Suède en demies au terme d’un match épique, et la République tchèque de Roman Cervenka (Rapperswil), qualifiée grâce à sa victoire face aux Allemands en quarts, sera donné sur le coup de 17h20.

Dimanche, la grande finale se jouera à 19h20 et le match pour la 3e place à 14h20. Ces affiches restent encore à définir. Seule certitude: la Finlande, chez elle, sera au rendez-vous.



