Terroir à Genève – La fine fleur des pépiniéristes face au défi climatique Jacquet SA et les Pépinières Genevoises subissent de plein fouet la hausse des températures, mais les éleveurs d’arbres s’adaptent. Eric Budry

Pour les pépiniéristes, tel Vincent Compagnon, patron des Pépinières Genevoises, le réchauffement climatique est un défi énorme et complexe. YVAIN GENEVAY

Parler de pépinières à Genève, c’est inévitablement citer Jacquet SA et les Pépinières Genevoises (anciennement Boccard), la première entreprise créée en 1907, la seconde en 1862. Les deux entités – environ 20 hectares chacune de pépinières – ont marqué l’histoire locale et accumulé un savoir-faire qui leur permet aujourd’hui d’affronter le réchauffement climatique, comme l’expliquent Aude Jacquet Patry, la directrice de Jacquet SA, et Vincent Compagnon, le patron des Pépinières Genevoises.

«Toutes les villes cherchent actuellement à planter pour augmenter la surface de la canopée.» Vincent Compagnon, patron des Pépinières Genevoises

«Le réchauffement climatique est une réalité pour nous, les plantes souffrent. Nous devons en tenir compte et trouver des espèces qui résistent», confirme Vincent Compagnon. Le défi est énorme et complexe, car le délai entre le choix de l’espèce et la remise de l’arbre au client se compte en années.

Des arbres résistants

Et ce n’est pas que du discours. À titre d’exemple, Jacquet SA a planté 1000 arbres pour affronter le défi climatique dans sa nouvelle pépinière de Veyrier. Quelles espèces? «Elles viennent du pourtour de la Méditerranée et encore plus des Balkans, répond Aude Jacquet Patry. Car il n’y aura pas que du réchauffement, mais également des hivers rudes. Vous savez, aujourd’hui, tout le monde se demande comment faire mieux.»

«Toutes les villes cherchent actuellement à planter pour augmenter la surface de la canopée, poursuit Vincent Compagnon. Il y a donc pénurie d’arbres et il n’est pas aisé de répondre à la demande.»

Les atouts des Genevois

Face à la concurrence internationale, il est illusoire pour les deux entreprises de s’aligner sur les prix, car les coûts de production sont plus élevés à Genève. Mais elles ont d’autres atouts, et pas des moindres: toutes deux sont passées récemment en bio et peuvent faire valoir en plus, labels à la clé, le circuit court, le soutien à l’économie locale, la traçabilité.

«Notre métier pousse à l’humilité. Vous ne pouvez contrôler la nature.» Aude Jacquet Patry, patronne de Jacquet SA

A priori, le terreau politique genevois devrait leur être propice: «Notre canton est celui où la plus grande part des communes a fait son coming out bio», relève Vincent Compagnon. Récemment, les deux chefs d’entreprise ont toutefois dû intervenir dans les médias suite à des affirmations dans la presse sur l’incapacité des producteurs locaux à couvrir les besoins des collectivités publiques. «C’est faux, je pense que M. Compagnon et moi sommes en mesure de répondre à la demande», martèle Aude Jacquet Patry.

Les deux entreprises seront évidemment présentes à la Fête de l’agriculture pour parler de cela et de bien d’autres choses. On les trouvera dans le pavillon consacré à la filière de production d’arbres, de plantes et de fleurs. Une opportunité de découvrir la passion qui anime celles et ceux qui conduisent ces deux sociétés et d’aborder la philosophie de leur travail: «Notre métier pousse à l’humilité, conclut Aude Jacquet Patry. Vous ne pouvez contrôler la nature.»

Les pépinières Jacquet SA ont planté 1000 arbres dans leur domaine de Veyrier afin de se préparer au réchauffement climatique, indique Aude Jacquet Patry, directrice de Jacquet SA. LUCIEN FORTUNATI

