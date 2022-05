Chaque jour, plus de 80 tonnes de déchets sont retirés des plages allant de Seminyak à Kuta, prisées par les touristes en vacances à Bali.

La cause des dégâts des déchets plastiques, en particulier sur les océans, est entendue. Des dizaines d’organisations environnementales canalisent des centaines de millions de dollars afin d’en venir à bout. La finance et les grands groupes commencent de leur côté à escompter un retour sonnant et trébuchant des investissements qu’ils déploient dans cette lutte contre la pollution plastique.

C’est ce que vise à offrir la banque genevoise Lombard Odier, qui vient d’être chargée par l’Alliance pour l’élimination des déchets plastiques de lever dans ce but 500 millions de dollars auprès d’institutions financières – caisses de pension, multinationales, autres banques.