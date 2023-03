Coupe de Suisse de volleyball – La finale de tous les espoirs pour Chênois et Lausanne UC Écartées de la course aux play-off et au titre, les deux équipes lémaniques vont jouer leur va-tout ce samedi à Winterthour (13 h 30). Les deux coaches se confient. Pascal Bornand

Ce samedi, les clubs latins envahissent l’AXA-Arena de Winterthour pour deux finales de Coupe de Suisse plus équilibrées qu’il n’y paraît. Chez les dames, Neuchâtel UC aurait tort de sous-estimer Lugano. Chez les messieurs, Chênois, stoppé brutalement dans sa course au titre il y a une semaine, ne saurait assez se méfier de Lausanne UC, passé par la case play-out et qui a eu plus d’un mois pour préparer ce rendez-vous.