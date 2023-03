Football – La finale de la Coupe leur tend les bras Les Servettiennes, qui n’ont toujours pas perdu cette saison, espèrent bien éliminer Zurich ce mercredi soir à Meyrin dans une compétition où elles ont échoué quatre fois en demi-finale ces six dernières années. Christian Maillard

Eric Sévérac et les Servettiennes espèrent bien aller au bout de leur rêve cette saison. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Et si les deux équipes servettiennes s’offraient, chacune à leur tour, la finale de Coupe de Suisse ce printemps? C’est l’objectif de la grande famille «grenat» qui rêve également d’ajouter un titre pour les hockeyeurs des Venets. Voilà pour le rêve et la musique d’avenir. Pour l’heure, c’est le moment pour les footballeuses d’Eric Sévérac de se mettre en scène, ce mercredi soir (à 19 h 30) au stade des Arbères à Meyrin.

Au menu des Genevoises: le FC Zurich, les championnes en titre, leurs meilleures contradictrices. Un sacré défi pour les joueuses d’Eric Sévérac, toujours invaincues cette saison et bien décidées à remporter le doublé. «C’est une revanche par rapport à la finale du dernier championnat et toujours des bons matches à jouer contre elles», se réjouit le coach de Servette Chênois Féminin, qui a, comme d’habitude, bien préparé ce rendez-vous qui s’annonce une fois encore très disputé entre les deux meilleures équipes du pays.

‹‹C’est le moment d’y aller!›› Eric Sévérac, coach de Servette Chênois Féminin

À vrai dire, la «main innocente» lors du tirage au sort a fait de «cette affiche toujours très intéressante pour tout le monde» une véritable finale avant la lettre. «Même si après il faudra toujours jouer la finale (contre Saint-Gall ou Lucerne), celui qui remportera le match ce mercredi a en effet de bonnes chances de soulever la Coupe d’ici un mois!» Les Servettiennes qui ont échoué à quatre reprises en six ans à ce stade de la compétition espèrent bien que cette fois-ci sera la bonne, qu’elles se retrouveront le 29 avril au Letzigrund de Zurich! «C’est le moment d’y aller!» renchérit un entraîneur qui veut y croire dur comme fier, surtout après le dernier succès de ses protégées samedi dernier arraché dans la douleur à Saint-Gall.

‹‹Mieux vaut recevoir les Zurichoises sur un revêtement avec de l’herbe, cela nous réussit mieux que le synthétique!›› Eric Sévérac, heureux de pouvoir jouer au stade des Arbères à Meyrin

«Il a fallu courir très vite après le score après s’être fait punir sur les deux premières occasions des Brodeuses, raconte le coach. Mais une fois qu’on a changé de système, on a su appuyer sur l’accélérateur lors des 20 dernières minutes avec des remplaçantes finisseuses qui ont su apporter ce qu’il fallait pour passer l’épaule dans la douleur (de 2-0 à 2-3). J’ai apprécié cette réaction et cette qualité de caractère très importante pour la suite.» Quoi de mieux en effet que ce genre de victoire obtenue sur le fil pour aborder un match qui sera encore plus intense…

Cette «première finale», avec beaucoup d’enjeux, ne se jouera cette fois-ci pas à la Fontenette, comme tous les matches de la saison, mais à Meyrin. Pourquoi ce changement? La raison est simple. «On a un contrat location avec Carouge pour le week-end et comme l’ASF a repoussé ce match en semaine il a fallu chercher un terrain où on peut accueillir du monde, explique Sévérac. Et pour notre plus grand plaisir Meyrin s’est porté candidat. Mieux vaut recevoir les Zurichoises sur un revêtement avec de l’herbe, cela nous réussit mieux que le synthétique!»

‹‹Ça risque d’être une belle année pour Servette dans tous les sports et toutes les compétitions.›› Eric Sévérac, coach de Servette Chênois Féminin

Les Genevoises sont prêtes pour signer une belle performance ce mercredi soir aux Arbères. «Ça risque d’être une belle année pour Servette dans tous les sports et toutes les compétitions, se réjouit Eric Sévérac, qui a déjà des étoiles plein les yeux. À nous de bien commencer pour aller chercher cette première coupe de Suisse féminine à la maison.» Des paroles aux actes…

Les deux affiches Afficher plus Demi-finale de la Coupe de Suisse féminine. Mercredi. 19 h: FC Saint-Gall 1879 – FC Lucerne. 19 h 30: Servette Chênois Féminin – Zurich Frauen.





Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.