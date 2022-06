Conséquence de la guerre en Ukraine – La fin du gaz russe relance la course au nucléaire Lancée par un ex du CERN, Newcleo décroche 300 millions d’euros. Les États-Unis et la Chine prévoient déjà des centaines de petits réacteurs. Pierre-Alexandre Sallier

Le centre de recherche nucléaire de Brasimone que Newcleo a construit dans le nord de l’Italie. (Photo d’illustration) NEWCLEO

Les 400 millions d’euros qu’a réussi à rassembler Stefano Buono en six mois confirment le nouvel engouement pour l’atome des milieux financiers. La menace d’une crise énergétique sans précédent – et l’impératif de réduction des émissions de carbone – relance l’intérêt pour la course vers une nouvelle génération de petites centrales.