En quête du «Graal» contre les coronavirus – La fin du Covid passe par la case vaccin «universel» L’US Army s’apprête à rendre un verdict décisif sur une injection efficace contre tous les variants du coronavirus. Aucun labo n’a encore relevé un tel défi. Pierre-Alexandre Sallier

Les premiers essais, sur des volontaires, d’un vaccin ciblant les différents variants ont été un succès, a annoncé un centre de recherche de l’US Army. Getty Images

À la sortie du rendez-vous pour une troisième injection, la lassitude domine. Même chez les moins réticents. Et puis, l’immunité «collective» pointant dans les propos officiels et la livraison de traitements enfin efficaces – antiviraux ou anticorps de synthèse – ne plaident-elles pas pour une piqûre reléguée au second rang, au moins dans les pays riches?