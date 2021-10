La faute au Covid – La fin du changement d’heure prend du retard On gagne une heure de sommeil ce dimanche. La pratique semestrielle aurait dû prendre fin cette année, mais la mesure impopulaire joue les prolongations. Emmanuel Borloz

Retour à l’heure «naturelle» dimanche, celle d’hiver. AFP

Le dernier week-end de mars et pareil en octobre. En Suisse, depuis 1981, pour s’adapter aux pays voisins, le rituel est immuable: on gagne une heure de sommeil en automne, on la perd au printemps. Dimanche matin, à 3 heures, il faudra remonter vos montres d’une heure, il sera 2 heures. Source de débats entre pro et anti-changement d’heure, le système a même dû affronter une initiative populaire en 2019, qui rêvait de le supprimer. Faute de paraphes suffisants, elle n’a pas abouti.