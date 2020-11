Le peuple devra choisir – La fin des rentes à vie du Conseil d’État est proche Le Grand Conseil opposera un contre-projet à l’initiative des Vert’libéraux. C’est donc le peuple qui tranchera. Eric Budry

Quel que soit le modèle choisi par le futur scrutin populaire, les conseillers d’État aujourd’hui en fonction ne seront pas concernés par la fin des retraites à vie. Magali Girardin

Le parlement cantonal et le Conseil d’État lui-même sont d’accord sur un point: le système des retraites à vie des membres du gouvernement et de la Cour des comptes n’a plus sa raison d’être. Le problème est de définir par quoi le remplacer. Mercredi, le Grand Conseil a dit ne pas vouloir de la solution préconisée par l’initiative des Vert’libéraux (70% du dernier traitement sur une durée de vingt-quatre mois). Une position validée par 56 voix contre 34 et 1 abstention.

Les députés ont également décidé à l’unanimité de lui opposer un contre-projet. Ce sera le projet de loi déposé par le Conseil d’État, mais tel qu’il sera modifié lors de son retour en Commission des finances.