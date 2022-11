Financement de biens immobiliers – La fin de l’année sera propice pour contracter une hypothèque Les taux d’intérêt devraient se détendre, surtout pour les hypothèques à long terme. On peut également s’attendre à des offres plus attrayantes. Bernhard Kislig

Les taux d’intérêt pour les hypothèques devraient se maintenir à moyen terme au niveau actuel. DOMINIQUE MEIENBERG

Les personnes qui renouvellent une hypothèque devraient profiter de taux d’intérêt un peu plus bas dans les semaines à venir. Et ce, bien que l’on s’attende à ce que la Banque nationale augmente son taux directeur par étapes en décembre et en mars de l’année prochaine.