École – La fin de l’année fêtée selon des formules «spécial Covid-19» Du primaire au collège, l’année se termine en queue de poisson. Mais des établissements, parents et Communes s’activent pour quand même marquer le coup, sur place ou en virtuel. Aurélie Toninato

Pas de grande fête des promotions cette année. En revanche des activités, goûters et cadeaux pour marquer le coup. Steeve Iuncker-Gomez

La fin de l’année scolaire est traditionnellement synonyme de fête. Pour marquer le début des vacances et la fin d’une année de labeur, une page qui se tourne et l’ouverture d’un nouveau chapitre vers le cycle ou la filière professionnalisante. Mais cette année le Covid-19 rompt ces traditions, impossible d’organiser de grands rassemblements. Pour éviter une fin d’année abrupte et impersonnelle, de nombreux établissements, parents, enseignants et Communes se mobilisent pour «marquer le coup» malgré tout.

Bon d’achat en librairie

Au primaire, «il semble y avoir un élan général pour offrir quelque chose aux élèves, surtout pour les 8P, qui vivent un moment symboliquement important en quittant le primaire pour aller au cycle, rapporte Anne Thorel Rueggseger, secrétaire générale de la Fédération des associations de parents d’élèves de l’école obligatoire. J’espère qu’un maximum d’enfants pourra bénéficier d’un moment festif.» La Ville de Genève offre à tous les élèves un masque en carton à fabriquer sur le thème des animaux de la forêt et un bon d’achat dans une libraire, de 15 à 25 francs selon l’âge.

À Vernier, la Commune a proposé aux écoles des activités artistiques avec l’intervention de la compagnie Le Masque de Zanco. À Bellevue, une remise de cadeaux est prévue en présence de la direction et de l’Exécutif communal, et un goûter pour les plus grands. Satigny sort le grand jeu avec trois manèges. Leur utilisation est strictement réglementée par un tournus minuté, deux classes à la fois, et dans le respect des consignes sanitaires fédérales, précise-t-on à la mairie. Ailleurs, on organise pique-nique ou rallye, on fait venir un magicien ou un glacier.

Au secondaier II, le minimum

Au secondaire II, la cérémonie de remise des maturités a lieu en version minimaliste. À Voltaire, les élèves viennent en groupe chercher leur certificat, «en musique et avec une séance photo, seul ou à deux, indique Corinne Gusman, directrice. L’ambiance ne sera pas la même que d’habitude, mais nous voulions marquer le coup car la remise des maturités est un passage important dans le parcours d’un élève. Remettre ce diplôme par la poste nous semblait être vraiment triste.»

Même programme à Sismondi, avec une différence: la remise s’étalera sur trois jours pour éviter les attroupements et permettre des temps d’échanges entre enseignants et élèves. Le Collège de Saussure, lui, a misé sur le virtuel. Il a délocalisé la cérémonie de remise des matus sur internet. Mercredi soir, la volée des dernières années – plus de 200 élèves –, leurs parents, la direction et les maîtres responsables ont pu suivre la cérémonie en visioconférence, ponctuée de prestations musicales de collégiens – pré-enregistrées – d’allocutions, d’annonces de lauréats de prix, raconte Gilles Revaz, directeur. Les enseignants ont également enregistré une vidéo avec des messages aux élèves. Il ajoute qu’il était «fondamental» d’organiser un événement «qui réunissait les élèves et leurs familles».