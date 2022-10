Autoroute entre Saint-Julien et Annemasse – La fin de la gratuité pourrait intervenir en 2027 C’est ce que croit savoir la presse de France voisine. Le report de circulation sur Genève devrait être faible, selon les autorités cantonales. Fabrice Breithaupt

Cela fait plusieurs années déjà qu’est évoquée la fin de la gratuité de cette portion autoroutière du contournement est du canton de Genève. LUCIEN FORTUNATI

Selon «Le Messager», l’autoroute entre Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse, dans le Genevois haut-savoyard, pourrait finalement être rendue payante en 2027

L’hebdomadaire savoyard explique que cette date a été avancée lors d’une réunion de concertation, tenue le 10 octobre en préfecture de Haute-Savoie à Annecy, entre les autorités politiques locales et départementales et les représentants d’Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB, concessionnaire de cette portion autoroutière entre les deux cités frontalières). Une réunion à laquelle la presse n'a non seulement pas été conviée, mais dont elle n'a même pas été informée, déplorent nos confrères.

L’État français tranchera

D’ici à cette date, ATMB aurait achevé des travaux d’installation d’un péage en flux libre, qui se substituerait aux traditionnelles barrières, précise «Le Messager». Avant d’ajouter qu’il ne s’agit que d’un scénario. ATMB n’est en effet que le concessionnaire de l’Autoroute blanche jusqu’en 2050. C’est donc l’État français qui décidera au final.

Pour rappel, cela fait plusieurs années déjà qu’est évoquée la fin de la gratuité de cette portion autoroutière du contournement est du canton de Genève. Depuis 1987, le Département de Haute-Savoie et ATMB étaient liés par une convention, le premier assumant les frais d’exploitation de cette infrastructure. Or, cette convention a échu en 2015. Mais ATMB n’a pas encore rendu payante cette portion pour ses usagers.

«Impacts peu significatifs» sur Genève

L’autoroute entre Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse est longue de 12 km. Elle est empruntée par environ 50’000 personnes par jour. Parmi elles, des automobilistes travaillant en France voisine, des touristes, mais aussi des travailleurs frontaliers en Suisse.

Justement, la fin de la gratuité de cette portion autoroutière pourrait-elle provoquer un report de trafic sur le canton de Genève, et venir engorger davantage encore les petites douanes? Interrogé par nos confrères, Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures (DI) genevois, se veut rassurant. «Notre Office cantonal des transports a procédé à une simulation de trafic sur la base de l’hypothèse, transmise par ATMB, d’une tarification à 1,50 euro, dans le but de mesurer les effets sur le réseau routier cantonal et communal d’une mise à péage de l’autoroute A40 entre Bardonnex et Étrembières, explique-t-il. Il ressort de cette simulation que les impacts devraient être peu significatifs sur le territoire genevois, ainsi qu’au niveau de la frontière. Il devrait y avoir peu de diffusion du trafic sur le réseau routier secondaire.»

Le responsable l’assure: «En heure de pointe, la légère baisse de trafic observée dans le sens France-Suisse à Bardonnex ne serait pas compensée par des hausses significatives sur les douanes du même secteur. En effet, selon cette simulation, d’éventuels reports de trafic sur les petites douanes du sud du canton, pour éviter la section à péage, seraient compensés par l’abandon de certains trajets par les automobilistes ou par des reports sur les transports publics.»

