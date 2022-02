Crise du Covid – La fin de la crise? Les familles trinquent Longtemps épargnés, les mineurs sont particulièrement infectés et transmettent parfois le virus à la maison. Ce qui pourrait présager la forme future de l’épidémie. Caroline Zuercher

Rosalba et Sebastian, parents de David (3 mois), Salomé (3 ans 1/2), et Magda (2 ans), en savent quelque chose: ils ont tous été infectés par le virus qui a occupé la famille durant trois bonnes semaines. Yvain Genevay / Tamedia

«Je ne pense pas que tout est fini. À l’école, il y a encore beaucoup de Covid. Et dans mes activités extrascolaires, tout le monde est malade.» Du haut de ses 12 ans, Victor décrit bien la situation. Ce mercredi, le Conseil fédéral a annoncé la fin par étapes de pratiquement toutes les mesures sanitaires. Mais la pandémie n’est pas totalement derrière nous, et le virus va rester. Et, Victor l’a bien compris, les enfants sont particulièrement touchés.