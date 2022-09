Danseuse de rock – La fille de Poutine a atterri plusieurs fois à Zurich Katerina Tikhonova a visité la Suisse bien plus souvent qu’on ne le pensait. Parfois, des gardes du corps l’accompagnaient. Ariane Dayer

Katerina Tikhonova, la fille cadette de Vladimir Poutine. Pawel Dudzik

Les voyages sont sa grande passion. Ces dernières années, la fille cadette de Vladimir Poutine, Katerina Tikhonova, a presque plus voyagé dans les airs que sur terre. C’est ce que prouvent les données de réservation des vols de Tikhonova, que la «SonntagsZeitung» et les équipes d’investigation des journaux russes «iStories» et allemands «Paper Trail Media» ont pu consulter: en quatre ans, Tikhonova a réservé 300 vols, soit en moyenne 1,5 vol par semaine.