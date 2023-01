Icône horlogère – La Fifty Fathoms de Blancpain fête ses 70 ans de plongée L’icône inaugure son année anniversaire avec une édition limitée divisée en trois séries, chacune dédiée à une zone géographique. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

La nouvelle Fifty Fathoms. Boîte en acier, cadran noir avec date et petite seconde, lunette saphir unidirectionnelle. Mouvement automatique. BLANCPAIN/DR

Peu nombreuses sont les icônes horlogères. La Fifty Fathoms de Blancpain fait partie des plus célèbres. Née en 1953, ressuscitée en 2003, la voici qui fête ses 70 ans. Un jubilé inauguré via une nouvelle série exclusive de trois fois 70 montres disponibles en précommande sur le site internet de la marque depuis ce mois et déjà toutes vendues. Mais d’autres séries, non limitées, arrivent.