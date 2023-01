Street Food – La fièvre pide à La Jonction Le pide turc a trouvé son paradis boulevard Saint-Georges. Jérôme Estebe

Ce sandwitch peut certes s’avaler en déambulant sur le bitume. Mais son joli cortège de garnitures et son croustillant au sortir du four méritent l’attablement. Nous voilà à la Pide Factory, récent bistrot du Boulevard de Saint-Georges, dont l’enseigne claironne la spécialité. Le pide, donc. Soit la pizza turque: une pâte à pain agrémentée de yaourt ou de lait, façonnée en forme ovale avec les bords relevés, – imaginez une barque sur la mer Noire -, puis dorée au four. La garniture, elle, dépend de la région, du frigo et de l’humeur du cuisinier.

Le nouveau resto de la Jonction en propose pléthore de versions: épinards, fromage, viande hachée, poireau, champignons, aubergine, poulet… Nous autres, on a fondu pour le pide au sucuk (21 fr.); soit la saucisse de bœuf ottomane, rouge, joufflue et pimentée. Elle se love dans le pain croquant avec un mix de trois fromages fondus. Une salade fraîcheur et quelques piments doux, servis à côté, amènent un contrepoint végétal bienvenu. On croque tout ça avec entrain et un verre de rouge. Turc, le rouge, bien entendu.

Pide factory. Boulevard de Saint-Georges 30. Ouvert mardi-dimanche. Brunch turc le dimanche dès 10 h, sandwichs 13 fr, pides de 22 à 30 fr.

