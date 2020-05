Reportages dans les librairies – La fièvre du livre s’empare des Genevois Nombreux, mais au compte-gouttes, les lecteurs ont fait le plein de pages lundi. Pascale Zimmermann Corpataux

Librairies Au Vent des Routes (en h. à g.), Alain Rodari et Philippe Chabloz mettent la dernière main au dispositif sanitaire. Photo LUCIEN FORTUNATI

Pour entrer, la patte n’a pas besoin d’être blanche, mais elle doit être propre! Si chaque boutique de livres a ses spécialités et chaque libraire ses marottes, chaque arcade a son désinfectant. Ici un gel gluant, là un liquide qui sent la pharmacie. Le sujet du reste est commenté sur le pas-de-porte par les clients qui font la queue. Une personne pour 10 m2, c’est le quota sanitaire dans les librairies. Alors on attend, tranquille, heureux, après huit semaines, de pouvoir à nouveau faire la causette, humer l’encre et palper le papier.