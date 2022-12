Crise énergétique en Suisse – La fièvre des parcs solaires géants s’empare des Alpes Un nouveau grand projet photovoltaïque est dévoilé en Valais, du côté de la Grande Dixence. C’est déjà le troisième et ça ne va pas s’arrêter. Julien Wicky

Le projet prévoit d’installer les panneaux solaires sur ces grandes terrasses plates au fond à droite de l’image, lieu d’où ont été extraits des millions de mètres cubes de roche nécessaires à la construction de la Grande Dixence. Grande-Dixence SA

L’offensive solaire a bel et bien lieu en Suisse. Dans la foulée de la décision des Chambres fédérales de simplifier la construction de grands parcs solaires alpins pour sécuriser l’approvisionnement hivernal du pays, les projets ne sont pas loin de pousser comme des champignons. Après Gondo et Grengiols dans le Haut-Valais, voici qu’une troisième infrastructure de ce type est sur les rails. Elle aura pour site le secteur de la Grande Dixence, plus important barrage du pays, et plus précisément la vallée de Prafleuri, en aval du barrage, ont annoncé ce lundi la Commune d’Hérémence et Grande Dixence SA.