Chef-d’œuvre iranien – La fierté et la honte d’un peuple Les cinémas rouvrent avec au moins un immense film: «There Is No Evil», de l’Iranien Mohammad Rasoulof, Ours d’or à Berlin. Boris Senff

Fermer les yeux ou se regarder dans le miroir de la morale? Cette question se pose à plusieurs personnages de «There Is No Evil», film en quatre volets indépendants qui explorent le même thème. Trigon-film.org

Inviter trop franchement la politique dans un film n’est pas la plus franche garantie de le réussir… Le dissident iranien Mohammad Rasoulof y parvient pourtant au-delà de tous les espoirs que l’on pouvait mettre dans ce cinéaste déjà remarqué et primé pour «Un homme intègre», prix Un certain regard au Festival de Cannes en 2017. Il y a quatre ans, cette œuvre âpre, rigoureuse dans sa forme, s’inscrivait dans une logique frontale, décrivant la destruction d’un homme, de ses espoirs, en butte à la corruption sévissant jusque dans la campagne iranienne.