Les livres qui m’ont marqué – La fiction plus belle que la réalité Le recteur de l’Université Yves Flückiger retient un récit fascinant et le décryptage d’une imposture presque parfaite. Sophie Davaris

Le recteur de l’Université de Genève ne s’endort jamais sans avoir lu quelques pages de littérature. «Il y a quelques années, je ne lisais que des choses liées à mon travail, des ouvrages d’économie. Peu à peu, je me suis ouvert à d’autres univers. C’est un moment important, qui me fait plonger dans une autre réalité. Cela me permet de prendre du recul. Et je dors très bien!» Interrogé sur les livres qui l’ont marqué, Yves Flückiger en cite spontanément deux.