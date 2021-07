Première édition – La Fête du vignoble prend son envol avec Buche Le dessinateur genevois signe l’affiche d’une manifestation à laquelle prennent part plus de 50 caves. Décryptage. Philippe Muri

Le dessin de l’affiche de la Fête du vignoble, réalisé par le Genevois Eric Buche. DR

Ceux qui l’ont goûté le trouvent prometteur. À Genève, le millésime 2020 se présente tout en délicatesse et en équilibre, selon les connaisseurs: de la fraîcheur, des bouquets intéressants, de la matière et des tanins tendres… Au grand public de se faire une opinion vendredi et samedi lors de la Fête du vignoble. Sur la Rive gauche comme sur la Rive droite, plus de 50 caves invitent les amateurs à découvrir leurs vins en toute convivialité. Du 2020 savoureux et friand, oui, mais aussi des crus 2019 élevés en barrique qui valent le détour. Ce détour, on l’effectuera en sillonnant la campagne du troisième canton viticole de Suisse, à l’occasion de ce qui s’apparente à une première.