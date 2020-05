Covid-19 – La Fête des Vendanges de Russin tombe à l’eau Les distances sociales liées à la pandémie empêchant la réunion de nombreuses personnes dans un même lieu ont contraint les organisateurs à ranger leur tire-bouchon. Olivier Francey

À Russin, la manifestation attire près de 10’000 personnes au plus fort de l’affluence, 40’000 durant le week-end. © Steeve Iuncker-Gomez TDG

À Genève, une nouvelle manifestation ne verra pas le jour cette année: la Fête des Vendanges de Russin. Dans un communiqué envoyé ce mercredi, les organisateurs motivent cette décision par les mesures de distanciation liées à la pandémie. «Selon l’état des connaissances actuelles et les évolutions possibles, le comité d’organisation et l’Assemblée des Délégués ont estimé qu’il n’était pas possible d’organiser la manifestation dans des conditions satisfaisantes en 2020 et il a été décidé de reporter cette édition à 2021.»

La manifestation attire près de 10’000 personnes au plus fort de l’affluence, 40’000 curieux durant le week-end dans un village qui dénombre peu ou prou 500 âmes durant l’année. La Fête des Vendanges n’aura jamais été annulée depuis sa création il y a 57 ans. Il faudra vraisemblablement attendre 2021 pour goûter les crus genevois. Et pour paraphraser les propos conclusifs des organisateurs: «Que la santé soit avec vous tous!»