Genève – La Fête des écoles n’aura pas lieu aux Bastions et sera «décentralisée» Les promotions seront «adaptées» et s’étaleront sur quatre jours: le 28 et 29 juin, ainsi que les 1er et 2 juillet. Théo Allegrezza

Le traditionnel cortège n’aura pas lieu, pour la deuxième année consécutive. TDG

Le traditionnel cortège et le rassemblement dans le parc des Bastions n’auront pas lieu, cette année non plus. Mais un format «adapté» à la situation actuelle sera cette fois proposé en ville de Genève. Le Conseil administratif a décidé mercredi d’«apporter son soutien à l’organisation de fêtes décentralisées dans chacune des 53 écoles situées sur le territoire municipal», a-t-il fait savoir mercredi.

«Des animations seront proposées aux élèves dans les préaux, des goûters seront offerts aux enfants par la Ville, tandis qu’un bon pour l’achat d’un livre sera donné aux élèves de 8P», précise encore le communiqué. Pour le moment, les autorités travaillent sur des scénarios impliquant des rassemblements limités à 100 personnes. «Deux ou trois classes pourraient se regrouper en même temps, si possible en extérieur, pour un spectacle, une animation ou une déambulation musicale», explique le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS), dont dépend le service des écoles.

Quatre dates

Comme ces groupes se succéderont, les promotions s’étaleront sur quatre jours. Il s’agit des lundi 28 et mardi 29 juin, ainsi que des jeudi 1er et vendredi 2 juillet. Ces «promotions Covid» seront réservées aux écoliers et aux enseignants et elles auront lieu sur le temps scolaire, ajoute le DCSS.

Quelque 12’500 enfants sont inscrits dans les écoles primaires de la ville de Genève. L’Exécutif précise encore que la «mise en place de ces fêtes décentralisées fera l’objet d’une communication commune et régulière aux partenaires scolaires, aux parents et au grand public».

