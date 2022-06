La culture est dans la cité – La Fête de la musique a démarré loin des pluies et des pandémies Mélomanes, curieux et badauds ont pris possession lentement mais sûrement des rues et des scènes genevoises, où les concerts défileront à un rythme agile durant tout le week-end. Rocco Zacheo

Au Conservatoire de Genève, dans sa Salle Franz Liszt, les jeunes musiciens du projet «Side-by-Side» ont déployé un enthousiasme contagieux. MAGALI GIRARDIN

C’est une étrange transformation urbaine qui se glisse lentement dans les interstices de la ville de Genève. Une vague légère, un frémissement discret qu’on devine sans pour autant en saisir tous les traits. À 18 heures et des poussières, alors que les premières notes de la Fête de la musique approchent, on croise des musiciens pressés. Un saxophoniste sur un vélo quelque peu déglingué qui peine à trouver la bonne cadence; une violoniste aux traits un rien tendus, puis, plus loin, un violoncelliste aussi, se dirigeant à grands pas vers une scène dérobée. Les premiers sons surgissent ici est là, dans la déambulation. Ils disent qu’il est l’heure pour les ingénieurs de procéder aux derniers réglages et aux balances.