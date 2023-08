France voisine – La fête de la batteuse bat son plein Juste derrière le Vuache a lieu une célébration d’anciens tracteurs avec en point d’orgue la mise en marche d’une batteuse de 1902. Fabien Kuhn

La moissonneuse-batteuse Marshall 91 de 1902, vedette de la journée. FK

La fête de la batteuse, un engin agricole servant à battre les céréales pour en séparer le grain de la paille, a traditionnellement lieu le premier dimanche du mois d’août au hameau de Bange. Rendez-vous est donc pris le dimanche 6 août pour une petite visite juste derrière le Vuache, entre vide-greniers, exposition, buvette et démonstrations diverses.

Une cinquantaine de tracteurs d’époque sont exposés dans le champ juste en dessous du hameau. Les engins sont bichonnés avec l’affection propre à tout collectionneur. Et ça discute à tout vent autour d’un Vierzon de 1953 ou d’un Massey Harris de 1952.

Un boucan qui détonne

Les moteurs ronronnent dans un boucan qui détonne dans cette verte campagne savoyarde. Et la fumée des moteurs diesels n’est pas en reste. «Il me faut un bon moment pour lancer le moteur de mon tracteur, explique Michel Pernoud, un des initiateurs de la fête, et tout ça au chalumeau!» Mais le Vierzon 302, avec son moteur monocylindre à deux temps, semi-diesel est bon client et le gaz ne tarde pas à sortir de son pot d’échappement: après une dizaine de minutes, le moteur bourdonne avec la précision d’une horloge helvète.

«Il me faut un bon moment pour lancer le moteur de mon tracteur.» Michel Pernoud, un des initiateurs de l’événement

Tout cela a son importance, car ledit tracteur a été choisi pour faire fonctionner la batteuse Marshall 91 de 1902, vedette incontestée de la journée. Vers 14 h deux sangles d’une taille démesurée reliées au Vierzon entraînent les mécanismes de la batteuse qui commence à tourner. Il faut au moins trois ouvriers agricoles pour ce faire, un sur le tracteur, Michel Pernoud en l’occurrence, et deux autres pour charger le foin dans la bouche du monstre.

Quelques soucis techniques (une sangle qui sort de ses gonds) n’empêchent nullement le processus de séparation du grain de la paille de fonctionner. Les visiteurs en redemandent tout en admirant «la vieille dame avaler le foin» selon les propos de l’un d’entre eux.

Labours à l’ancienne

Plus loin, une démonstration de labour avec des tracteurs d’époque fait merveille. Enfants et badauds inspectent le travail réalisé par les engins d’époque. «Ils font aussi bien le travail que les tracteurs récents, s’exclame un enfant, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit.»

D’autres stands ont été installés afin de s’alimenter ou de s’abreuver. Dont une boulangère qui assure que son pain tient au moins une semaine. On n’hésite pas une minute. La pluie qui n’était pas invitée à l’événement n’aura pas eu raison de la fête. Mais dans le vide-greniers, une exposante s’exaspère: «C’est la septième fois que je dois bâcher mes objets aujourd’hui. J’espère bien que ce sera la dernière.»



Michel Pernoud sur son Vierzon 302, un monocylindre semi-diesel. FK

Fabien Kuhn est responsable de la rubrique Signé Genève. Il est également journaliste à la rubrique locale et travaille à la Tribune de Genève depuis 20 ans, notamment pour le site internet. Plus d'infos

