Festivités et pandémie – La fête continue même sans carnaval à Rio de Janeiro Malgré l’annulation des festivités, les rues bondées et les fêtes clandestines font craindre une explosion des cas, alors que le Brésil connaît un taux de décès record. Anne Vigna, Rio de Janeiro

De nombreux Brésiliens ont sorti leurs costumes, samedi 13 février 2021, malgré l’annulation du carnaval et l’interdiction des rassemblements dans les rues de Rio de Janeiro. Keystone

La rue centrale de Lapa, le quartier bohème de Rio de Janeiro, n’a certes pas la même allure que lors du carnaval. Pas de confettis au sol, pas de musiciens qui serpentent sur sa célèbre place et pas de foule compacte qui empêche toute circulation automobile. Le carnaval est bien annulé cette année et cela se voit. Mais Lapa passe quand même cette semaine sans dormir. Les bars, restaurants, discothèques sont ouverts et les rues sont pleines jusqu’au petit matin.

«Notre objectif est surtout d’éviter des fêtes clandestines mais on ne peut pas empêcher les gens d’être dans la rue.» Un policier municipal